الرئيس الايراني لـCNN: يجب أن لانسمح لتحويل لبنان الى غزة أخرى على يد"اسرائيل" المدجج بالسلاح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردا على سؤال المذيع عما إذا كانت إيران ستحث حزب الله على ضبط النفس في رده على الضربات الإسرائيلية، قال بزشكيان إن حزب الله يواجه عدوا مدججا بالسلاح وتدعمه وتغذيه الدول الغربية والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية".

وحذر الرئيس الايراني من تداعيات هجوم اسرائيل الوحشي ضد لبنان قائلا: "لا يجب أن نسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى على أيدي الكيان الصهيوني".

وشدد بزشكيان على أن الأحداث قد تتحول إلى صراع إقليمي، والذي "يمكن أن يكون خطرا على مستقبل العالم وكوكب الأرض نفسه، لذلك يجب أن نمنع الأعمال الإجرامية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل".

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