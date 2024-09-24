بزشكيان لغويتريش: العالم الاسلامي لن يسمح بتحويل لبنان الى غزة اخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح رئيس الجمهورية الاسلامية "الدكتور مسعود بزشكيان"، في تدوينة له عبر الفضاء الافتراضي، انه اكد خلال اللقاء مع الامين العام لمنظمة الامم المتحدة "انطونيو غوتيريش" بان تقاعس المنظمة الاممية قبال جرائم الكيان الصهيوني امر لا معنى له وغير مبرر.

واضاف الرئيس بزشكيان : لقد عبرت، في هذا اللقاء، عن بالغ قلقي حيال توسيع دائرة الصراع على صعيد منطقة الشرق الاوسط، وقد بلغني ان 200 شخص من قوات حماية السلام الاممية (UN) ، قتلوا لحد الان على ايدي القوات الصهاينة في غزة.

وفيما نوه بان تقاعش العالم وخاصة الدول الغربية قبال مصرع 41 الف انسان بريئ في غزة، امر لا معنى له وغير مبرر؛ شدد الرئيس الايراني على ان العالم الاسلامي لن يسمح بتحويل لبنان الى غزة اخرى.