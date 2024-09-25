بزشكيان: الشرق الأوسط يحترق اليوم بنار جرائم الاحتلال والصمت الذي يفرضه دعم الولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الرئيس الايراني بعد ظهر الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) مع رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش في نيويورك، وقال: اليوم، الشرق الأوسط يحترق في نار القتل وجرائم الكيان الصهيوني والصمت الذي يفرضه دعم الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لهذه الجرائم.

وأضاف الرئيس في شرحه للوضع الإنساني في غزة: لا يوجد إطار وقواعد قانونية دولية تسمح بالهجمات على النساء والأطفال والمستشفيات والمدارس والملاجئ لكن الكيان الصهيوني بعد نحو عام من ارتكاب جرائمه وقتل النساء والأطفال العزل والأبرياء في غزة في الايام الاخيرة هاجم لبنان واستشهد عدد كثير من الابرياء منهم النساء والاطفال علی ید هذا الاحتلال.

وأدان بزشكيان مزاعم الكيان الصهيوني للدفاع المشروع عن النفس، وقال: هل الأطفال الذين لم يخرجوا بعد من المستشفى بعد ولادتهم، هم نفس الإرهابيين الذين يدعي الكيان الصهيوني او الشعب الذي قتل من قبل الصهاينة في فلسطين ولبنان وسوريا وإيران، هم من الإرهابيين؟!

وفي جزء آخر من كلمته وصف رئيس الجمهورية التعاون بين إيران وصربيا بالمفيد والبناء على الساحتين الثنائية والدولية وقال: لدى البلدين قدرات متبادلة جيدة لتوسيع التعاون وتحسين مستوى العلاقات مع بعضهما البعض.

وفي هذا اللقاء، أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أيضًا عن قلقه العميق إزاء هجمات الكيان الصهيوني على غزة ولبنان وأشار إلى أن: جرائم إسرائيل في غزة والآن لبنان يتم تنفيذها بدعم وضوء أخضر من الأمريكيين، والأمريكيون ملتزمون تمامًا بمثل هذه السياسات والإجراءات، ولهم تاريخ طويل.

وثمن رئيس صربيا المواقف البناءة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم وحدة أراضي بلاده وقال: لدى البلدين العديد من المجالات والإمكانات لتحسين العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين.

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