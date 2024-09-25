بزشكيان يدعو فرنسا الى لعب دور اكبر في وقف جرائم الاحتلال وماكرون يدين العدوان الاسرائيلي على لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد الرئيس الايراني خلال لقاء مع الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على انه على فرنسا أن تكون أكثر فعالية في وقف الجرائم الإسرائيلية.

وقال بزشكيان: "يمكن لفرنسا أن تكون أكثر فعالية في وقف جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وشعب لبنان".

وأضاف رئيس الجمهورية: "اليوم، يتأثر شعب إيران والمنطقة بشدة من جرائم النظام الصهيوني، واستمرار هذه الجرائم يمكن أن يخرج الوضع عن السيطرة".

وأعرب ماكرون بدوره في هذا اللقاء عن قلقه إزاء الوضع في المنطقة وخاصة عدوان النظام الصهيوني على لبنان، وقال:" إن فرنسا تدين بشدة العدوان على لبنان وقد بذلنا كل جهودنا لممارسة الضغط ووقف هذا العدوان".

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