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٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٢٩ م

في جزء من مقابلته مع سي ان ان؛

الرئيس الايراني: لم نسعى أبدًا لإمتلاك السلاح النووي وامريكا تروج لمعلومات مضللة عن ايران

الرئيس الايراني: لم نسعى أبدًا لإمتلاك السلاح النووي وامريكا تروج لمعلومات مضللة عن ايران

اكد الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تسعى أبدًا لإمتلاك السلاح النووي وامريكا تروج لمعلومات مضللة عن ايران في هذا الموضوع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس بزشكيان في جزء من مقابلته مع CNN في نيويورك: "لن نسعى أبدًا إلى امتلاك قنبلة او اسلحة نووية، والأميركيون يكذبون بأن إيران تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية ويروجون لمعلومات مضللة عنا للعالم".

وأضاف: "ان إيران قبلت خطة العمل الشاملة المشتركة وكانت تنفذها، حيث ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تمارس أكبر قدر من الإشراف على الأنشطة النووية السلمية لإيران".

وتابع الرئيس الايراني: "إذا أنتجنا الأسلحة والصواريخ، فإننا نسعى فقط للدفاع عن أنفسنا"، مبينا: "خلال الحرب التي فرضها صدام حسين علينا، بدعم من الأميركيين وبعض الدول الأوروبية، قصفت بلادنا بالصواريخ وكنا عزلاً".

وشدد بزشكيان: "من أجل الدفاع عن نفسها، يجب أن تمتلك إيران قوة عسكرية عالية حتى لا يتمكن أعداءنا من تهديدنا"، مضيفا: "سنفعل كل شيء حتى لا يتمكن الأعداء من تهديد بلادنا".

/انتهى/

رمز الخبر 1948899

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