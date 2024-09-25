الرئيس الايراني: لم نسعى أبدًا لإمتلاك السلاح النووي وامريكا تروج لمعلومات مضللة عن ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس بزشكيان في جزء من مقابلته مع CNN في نيويورك: "لن نسعى أبدًا إلى امتلاك قنبلة او اسلحة نووية، والأميركيون يكذبون بأن إيران تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية ويروجون لمعلومات مضللة عنا للعالم".

وأضاف: "ان إيران قبلت خطة العمل الشاملة المشتركة وكانت تنفذها، حيث ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تمارس أكبر قدر من الإشراف على الأنشطة النووية السلمية لإيران".

وتابع الرئيس الايراني: "إذا أنتجنا الأسلحة والصواريخ، فإننا نسعى فقط للدفاع عن أنفسنا"، مبينا: "خلال الحرب التي فرضها صدام حسين علينا، بدعم من الأميركيين وبعض الدول الأوروبية، قصفت بلادنا بالصواريخ وكنا عزلاً".

وشدد بزشكيان: "من أجل الدفاع عن نفسها، يجب أن تمتلك إيران قوة عسكرية عالية حتى لا يتمكن أعداءنا من تهديدنا"، مضيفا: "سنفعل كل شيء حتى لا يتمكن الأعداء من تهديد بلادنا".

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