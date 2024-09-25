قائد الثورة: نحن ضد نظام الهيمنة/ حزب الله لبنان يخوض الجهاد في سبيل الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) في اليوم الخامس من أسبوع الدفاع المقدس، مجموعة من المحاربين القدامى والناشطين في مجال الجهاد والمقاومة، في حسينية الامام الخميني (رض).

وسيتم بث تصريحات سماحة قائد الثورة على الهواء مباشرة اعتبارا من الساعة 10.15 صباحا على قنوات KHAMENEI.IR وLeader.ir وقناة الاولى للاذاعة والتلفزيون.

وقال سماحة القائد ان عمل المحاربين القدامى والذين دخلوا ميدان الدفاع المقدس كان له اهمية خاصة. ان الهدف لمهاجمة إيران لن يخص صدام وحزب البعث قط. كان سبب عداوة القوى العظمى للثورة الإسلامية هو ظهور ثورة شعبية فريدة وطريقة تفكير جديدة لحكم العالم. الجمهورية الإسلامية كانت كلمة جديدة للنظام الباطل؛ ولم يتسامح طغاة العالم مع ذلك.

واضاف سماحة القائد نحن ضد نظام الهيمنة. اليوم، وبفضل مكانة الشعب الإيراني، لا يتجرؤ العدو مهاجمة حدود إيران. الجاذبية السياسية للجمهورية الإسلامية تكمن في الوقوف في وجه النظام العالمي الخاطئ. والجاذبية الروحية للجمهورية الإسلامية هو الاهتمام بالعقيدة الدينية. ويحتاج شباب اليوم إلى تقريرين وصفيين وتوضيحيين عن الدفاع المقدس، علينا اليوم أن نشرح للشعب الايراني في موضوع الدفاع المقدس مسألتين أساسيتين:

1- لماذا استمرت الحرب 8 سنوات؟ وما هو سبب دخولنا الحرب؟ على جيلنا الشاب الذي لم يفهم عصر الحرب وعصر الثورة أن يعرف لماذا دخلت الجمهورية الإسلامية في معركة استمرت ثماني سنوات. ثماني سنوات ليست فترة قصيرة. وهذه الفترة وضعت كافة عناصر الوطن والاركان لخدمة الدفاع عن الوطن.

2- المسألة الثانية التي يجب أن ينظر إليها الشعب الايراني اليوم هي نوع تقرير الحرب، المخاطبون بهذه الكلمات هم جيل الشباب، جيل شباب المستقبل، أبناؤكم؛ يجب على الجميع التفكير والعمل والدراسة حول هذه القضايا.

وتابع القول سماحة القائد لم تكن الحرب للدفاع عن الوطن فقط، بل كانت قضية هذه الحرب للدفاع عن الإسلام. الدفاع المقدس أحيا الجوهر الحقيقي للإنسانية والإيمان لدى الشباب. وكانت الجبهة بأكملها مكانًا للعبادة. اليوم يمكن رؤية حادثة مشابهة للحرب المفروضة في فلسطين ولبنان. مضيفا: ان الحكم الشرعي القطعي هو أنه يجب على الجميع أن يحاولوا المساعدة على إعادة فلسطين والمسجد الأقصى إلى المسلمين وإلى أصحابه الأصليين. هناك حركة إلهية تحدث، أهل فلسطين وغزة يقاتلون في سبيل الله. حزب الله اللبناني يخوض الجهاد في سبيل الله، إن المقاومة الفلسطينية منتصرة وحزب الله منتصر.

وقال سماحة القائد في المعركة بين لبنان وفلسطين اليوم مع العدو الكافر الشرير، نرى ان الاحتلال لديه امكانيات هائلة وأميركا تدعمه. ان أمريكا تقول ليس لدينا أي تدخل وليس لدينا معلومات، ولكن لديهم المعلومات والتدخل معا؛ إن الحكومة الأمريكية الحالية بحاجة إلى انتصار الكيان الصهيوني للانتخابات المقبلة. لو كان الكيان الصهيوني الشرير قادراً على هزيمة القوات المقاتلة، لما احتاج إلى إظهار وجهه الاسود والكريه بقتل النساء والأطفال. استشهد بعض القادة الفاعلة والقيمة في حزب الله، لكن هذه ليست الخسارة التي تدمر حزب الله.

لا يجوز رفع راية النفوذ الثقافي للعدو وأسلوب حياته داخل البلاد.

يتبع...