للمشاركة في اجتماع بريكس...وزير الطاقة الايراني يصل إلى موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الطاقة الايراني الذي غادر البلاد في وقت سابق من اليوم متوجها إلى روسيا للحضور في اجتماع وزراء الطاقة في الدول الأعضاء في مجموعة بريكس غدا الخميس، وصل الى موسكو .

وستعقد بعد ظهر اليوم اللجنة الثالثة لكبار المسؤولين في وزارات الطاقة في دول بريكس بحضور كبار مديري وزارة الطاقة الإيرانية.

يعد اجتماع الطاقة لشباب بريكس والتعاون البحثي للطاقة في هذه المجموعة من بين البرامج الهامشية الأخرى لهذه القمة، والتي سيحضر فيها ممثلون إيرانيون بنشاط أيضًا.

يذكر ان بريكس تتكون من القوى الاقتصادية الناشئة، والتي تم تأسيسها بمشاركة البرازيل وروسيا والصين والهند بداية، وفي السنوات التالية التحقت بها جنوب أفريقيا والأرجنتين، وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة وإيران والسعودية ومصر.

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