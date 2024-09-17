وزير العدل الإيراني يصل إلى موسكو للمشاركة في قمة بريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل أمين حسين رحيمي، وزير العدل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى مطار شيريميتييفو الدولي في موسكو قبل ظهر اليوم الثلاثاء للمشاركة في اجتماع وزراء العدل لدول بريكس، وكان في استقباله كاظم جلالي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا.

وفي وقت سابق، قال وزير العدل الروسي كونستانتين تشيتشنكو، إنه بسبب توسع أعضاء بريكس، تخطط روسيا لعقد اجتماع خاص لوزراء العدل في لدول بريكس في عام 2024.

وكانت البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا الأعضاء الأوائل في بريكس، وفي العام الماضي أضيفت إيران ومصر والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية إلى هذه المجموعة.

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