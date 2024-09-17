بزشكيان: سنتابع بجدية تعزيز التعاون مع روسيا

جاء ذلك خلال اللقاء بين الرئيس بزشكيان، عصر اليوم الثلاثاء، مع امين مجلس الامن الروسي "سيرغئي شايغو" الذي يزور طهران حاليا.

ونوه رئيس الجمهورية الى "التاريخ البناء" للعلاقات الايرانية الروسية، مصرحا ان حكومة الجمهورية الاسلامية الرابعة عشرة ستتابع بجدية مجالات التعاون والاجراءات التي دخلت حيز التنفيذ للنهوض بمستوى الاواصر الثنائية.

وفي اشارة الى تصريحات شايغو حول التحضيرات لعقد لقاء ثنائي على هامش قمة قازان لمجموعة الـ بريكس، بين الرئيسين الروسي والايراني، تطلع بزشكيان الى اجراء مباحثات مثمرة حول التعاون الثنائي والاقليمي والدولي للبلدين بما في ذلك في اطار تكتل بريكس وشنغهاي واتحاد اوراسيا الاقتصادي.

من جانبه، نوه شايغو بان الرئيس الروسي حمّله رسالة الى كبار المسؤولين في جمهورية ايران الاسلامية، بان "موقف موسكو حيال التعاون مع ايران حيال القضايا الاقليمية لم يتغير".

وتابع المسؤول الامني الروسي مخاطبا الرئيس بزشكيان : نحن متشوّقون لزيارة فخامتكم على هامش قمة رؤساء دول بريكس في قازان الروسية.