الخارجية الإيرانية تدين البيان المشترك الصادر عن الإمارات وأميركا بخصوص الجزر الثلاث

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ادان البيان المشترك لرؤساء كل من أميركا والإمارات حول الجزر الثلاث الايرانية طنب الكبرى والصغرى وابوموسى الصادر في تاريخ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأكد كنعاني أن الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية والأدلاء بأي موقف او رأي بهذا الخصوص باطل ومرفوض.

وأضاف كنعاني إن تكرار ادعاءات الإمارات بشأن الجزر الإيرانية الثلاث وإصدار بيانات سياسية من قبل هذه الدولة مع أطراف أخرى لا أساس له من الصحة، وهناك اضطراب في

لفت إلى أن هذا النوع من التصريحات لا يحدث أي خلل في الوضع القانوني لهذه الجزر التابعة لإيران وسيادتها على الجزر المذكورة أعلاه.

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