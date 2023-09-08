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٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ٨:٣٦ ص

كنعاني: الجزر الثلاثة جزء لا يتجزأ وأبدي من تراب الجمهورية الإسلامية الإيرانية

كنعاني: الجزر الثلاثة جزء لا يتجزأ وأبدي من تراب الجمهورية الإسلامية الإيرانية

ردَّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني ما ورد في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثالث للحوار السياسي العربي الياباني حول الجزر الإيرانية الثلاث، واصفاً هذا الإجراء بأنه لقواعد القانون الدولي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قال في تصريح له، ردا على البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثالث للحوار السياسي العربي - الياباني في القاهرة، والذي ورد فيه قضية الجزر الإيرانية الثلاث: ان الجزر الثلاث "أبو موسى، طنب الكبرى، وطنب الصغرى" هي جزء لا يتجزأ وأبدي من تراب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن ذكرها في البيان الختامي للاجتماع المذكور يفتقر إلى أي قيمة سياسية وقانونية.

ورفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بشكل قاطع التطرق إلى الجزر الإيرانية الثلاث في البيان المذكور، واعتبره مخالفا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام وحدة أراضي الدول.

/انتهى/

رمز الخبر 1936629

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