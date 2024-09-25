حصيلة الشهداء ترتفع إلى 41495 في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد الإصابات من جراء العدوان ارتفع أيضا ليصل إلى 96 ألفا و6 مصابين.



وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجارز ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 28 شهيدا وشهيدة85 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة، إلى أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم.



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