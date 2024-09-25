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٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٤٥ م

حصيلة الشهداء ترتفع إلى 41495 في غزة

حصيلة الشهداء ترتفع إلى 41495 في غزة

أعلنت وزراة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفا و495 شهيدا وشهيدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد الإصابات من جراء العدوان ارتفع أيضا ليصل إلى 96 ألفا و6 مصابين.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجارز ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 28 شهيدا وشهيدة85 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1948900

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