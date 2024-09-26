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٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٥٥ م

الخارجية الايرانية: تطبيع الجريمة هو نتيجة لتقاعس المجتمع الدولي عن مواجهة الكيان الصهيوني

الخارجية الايرانية: تطبيع الجريمة هو نتيجة لتقاعس المجتمع الدولي عن مواجهة الكيان الصهيوني

اكد المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني اليوم الخميس ان نتيجة تقاعس المجتمع الدولي تجاه الكيان الاسرائيلي المجرم وجرائم حربه في فلسطين ولبنان، لا شيء سوى تطبيع الجريمة والممارسات الشريرة وفقدان الامم المتحدة لمصداقيتها.

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه كتب كنعاني على حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي يقول: أندد بأشد العبارات بالهجوم المتوحش الذي شنه الكيان الصهيوني اليوم على مدرسة تؤوي النازحين في مخيم جباليا بغزة، وكذلك انتهاك سيادة ووحدة اراضي لبنان والغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

واكد ان نتيجة تقاعس المجتمع الدولي تجاه الكيان الاسرائيلي المجرم وجرائم حربه في فلسطين ولبنان، لا شيء سوى تطبيع الجريمة والممارسات الشريرة وفقدان الامم المتحدة والقانون الدولي والمعاهدات الدولية لمصداقيتها ما يشكل تهديدا متزايدا لا يمكن تعويضه للسلام والامن الدوليين.

رمز الخبر 1948927

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