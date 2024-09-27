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٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٤٦ ص

الیمن ... القوات المسلحة تطلق عدد من الصواريخ تجاه تل أبيب

الیمن ... القوات المسلحة تطلق عدد من الصواريخ تجاه تل أبيب

اعلن جيش الاحتلال أن صافرات الإنذار انطلقت نتيجة صاروخ أطلق من اليمن، والتفاصيل قيد المراجعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ادعى الجيش الإسرائيلي: "منظومة "حيتس" للدفاع الجوي تعترض الصاروخ الذي أطلق من اليمن بنجاح، وسمعت صفارات الإنذار وانفجارات بعد اعتراض الصاروخ وتساقط الشظايا".

اعلن إعلام العدو انه أكثر من 2 مليون مستوطن ركضوا للملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن ووصوله الى وسط فلسطين المحتلة.

وتشن القوات الإسرائيلية منذ فجر الاثنين الماضي، موجات من الغارات الجوية المكثفة في عملية أطلقت عليها اسم "سهم الشمال"، مستهدفة مناطق جنوب وشرق لبنان، مخلفة أكثر من 600 شهيدا بالإضافة إلى آلاف الجرحى، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

/انتهى/

رمز الخبر 1948934

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