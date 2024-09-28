لماذا لم يستخدم حزب الله قوته العسكرية الكاملة ضد اسرائيل حتى الان؟

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه، أشار ماهر الخطيب، الكاتب والمحلل السياسي، في مقال بموقع النشرة الإخباري، إلى العمليات الصغيرة نسبياً التي تقوم بها مقاومة لبنان ضد الهجمات الهمجية للكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى من البلاد حیث شدد على أن حزب الله اللبناني لايرى بحاجة إلى رد فوري على اعتداءات النظام الصهيوني.

وأكد أن تل أبيب أثبتت أنها تسعى إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية بشكل فوري واستهداف المدنيين في لبنان، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد كبير من اللبنانيين.

ونقلاً عن هذه المصادر السياسية، أكد وهاب أن حزب الله قادر على توسيع نطاق العمليات العسكرية وزيادة حجم عملياته، لكن يجب اتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد، خاصة في سياق مساعي إسرائيل لجر حزب الله إلى حرب شاملة.

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