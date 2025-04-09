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٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٢٧ م

كشف تحركات أميركا في "المثلث العسكري" والاستيلاء على موارد النفط والغاز السورية

كشف تحركات أميركا في "المثلث العسكري" والاستيلاء على موارد النفط والغاز السورية

أعلنت مصادر مطلعة أن الحكومة الأميركية تعمل على إنشاء مثلث عسكري لها على الخارطة الجغرافية لسوريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المعلومة، تسعى الحكومة الأميركية، عبر البنتاغون، إلى تعزيز وجودها العسكري في المثلث الجغرافي الممتد من الحسكة إلى دير الزور والرقة بعد الأحداث الأخيرة في سوريا.

وتجري هذه التحركات العسكرية الأميركية عبر تسع قواعد رئيسية مع تواجد قوات قتالية أميركية وتعزيزها بإرسال 20 طائرة شحن وعشرات الشاحنات المحملة بالمعدات القتالية واللوجستية.

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة تحاول تحديد جغرافيا عسكرية لها في سوريا. منطقة تسيطر عليها القوات الأميركية وتسيطر على 60 بالمئة من موارد النفط والغاز في سوريا. ويتم تحقيق هذه السيطرة من خلال استخدام القوة والقوة النارية. بعد الأحداث الأخيرة في سوريا، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1956438
شیرین سماره

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