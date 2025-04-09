وزير الخارجية الإيراني يغادر الجزائر إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر السيد عباس عراقجي، مساء الأربعاء، الجزائر متوجهاً إلى طهران، بعد زيارة استغرقت ليومين.

وصل وزير الخارجية إلى الجزائر العاصمة على رأس وفد سياسي، صباح يوم الاثنين، وكان في استقباله كبار المسؤولين في البلاد.

وكانت القضايا الثنائية وبحث مجالات توسيع التعاون بين البلدين، والتطورات الإقليمية، وخاصة قضية قتل المواطنين العزل في غزة على يد الكيان الصهيوني، والأحداث الدولية، أهم محاور لقاءات وزير الخارجية الإيراني مع الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

وأوضح عراقجي خلال لقاء مع النخب والإعلاميين الجزائريين مساء الثلاثاء، وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية خاصة فيما يتعلق بالمقاومة وفلسطين.

زار وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، أكبر مسجد في القارة الأفريقية بالعاصمة الجزائرية. هذا المسجد الذي تبلغ مساحته أكثر من 25 هكتارًا، يعتبر ثالث أكبر مسجد في العالم، بعد المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة والمسجد الحرام في مكة المكرمة.

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