حزب الله يقصف مستوطنتي "ساعر" و"روش بينا" بصليات صاروخية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كما استهدف مجاهدو المقاومة تحرّكاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع الصدح بقذائف المدفعية. ‏

وأكّدت المقاومة في بياناتها أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين. ‏

وفي السياق، دوّت صفارات الإنذار في مدينة صفد ومحيطها، وفي "وروش بينا"، وفي عشرات المواقع في الجليل الأدنى والغربي من غربي طبريا إلى مدينة عكا.

وبحسب المصادر، فقد دوّت صفّارت الإنذار في المستوطنات المحيطة برام الله.

وكانت المقاومة قد استهدفت في وقتٍ سابق اليوم، قاعدة ومطار "رامات دافيد" ‏بصلية من صواريخ "فادي 3"‏، ومستوطنة "كابري" بصلية من صواريخ "فادي 1".

وتأتي عمليات المقاومة الإسلامية على الرغم من العدوان الإسرائيلي الواسع الذي طال مختلف المناطق والقرى في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

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