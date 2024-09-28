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٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٣٦ م

تعليقا على استشهاده...الخارجية الايرانية: سيستمر المسار المجيد لقائد المقاومة السيد حسن نصرالله

تعليقا على استشهاده...الخارجية الايرانية: سيستمر المسار المجيد لقائد المقاومة السيد حسن نصرالله

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني ان المسار المجيد لقائد المقاومة السيد حسن نصرالله سيستمر وسيتحقق هدفه المقدس في تحرير القدس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عزى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني استشهاد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وكتب على حسايه في موقع ايكس:

بسم الله الرحمن الرحيم

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ»

ان المسار المجيد لقائد المقاومة السيد حسن نصرالله سيستمر وسيتحقق هدفه المقدس في تحرير القدس، ان شاء الله.

هذا واعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت عن استشهاد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اثر غارة وحشية للكيان الصهيوني مساء امس الجمعة على محل اجتماعه في ضاحية بيروت الجنوبية.

/انتهى/

رمز الخبر 1948995

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