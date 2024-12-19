السفير الايراني في بيروت يلتقي والد الشهيد السيد حسن نصرالله

وافادت وكالة مهر للانباء انه قال السفير الإيراني في بيروت، مجتبى أماني، في رسالة نشرها باللغة العربية على حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي X: لقاء أخوي جمعنا بعائلة القائد الكبير لجبهة المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله (قدس سره) حيث قدمنا التعازي القلبية لوالد هذا الرمز العلم و عائلته الكريمة.

وأضاف: كل المواساة و التضامن مع السيد عبدالكريم نصرالله بشهادة السيد الجليل و عدد من أفراد أسرته الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني المجرم على لبنان... و كل التعاطف مع الأحبة في عائلته الشريفة الصابرة المحتسبة. انه حقا توفيق رباني اتاح لنا ان نكون الى جانب هؤلاء الشرفاء.

وقد تجلى السيد عبدالكريم نصرالله، والد الشهيد السعيد، قويا بإيمانه، شامخا بصبره، فخورا أنه تعلم من مدرسة أهل البيت(ع) ان يكون وقورا عند المحن و الشدائد... واثقا ان النصر من عند الله آت لا محالة.

كما صرح السفير الإيراني في بيروت: اسرائيل المجرمة تعرف جيدا ان عدوانها الهمجي على قادة حزب الله و جبهة المقاومة و قتلها هؤلاء الأبطال الذين أعاروا جماجمهم لله، لن يحقق شيئا من أهدافها المشؤومة في كسر شوكة المقاومة و فرض ارادتها على لبنان... اذ ان هذه الدماء الزكية ستلهم احرار هذه الأمة قوة و منعة و تصميما على مواصلة الطريق حتى النصر.