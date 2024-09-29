قاليباف: إسرائيل يريد ان يحول هزيمته الى النصر عن طريق اغتيال قادة المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد باقر قاليباف في الجلسة العامة اليوم (الأحد ) لمجلس الشورى الإسلامي: استشهاد السيد حسن نصر الله قائد شهداء المقاومة والشجعان والمجاهدين أحيا مرة أخرى الذكرى المريرة لفقدان الشهيد سليماني.

وقال: نأمل أن يلعب الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد الحاج قاسم سليماني مرة أخرى دوراً مباشراً في الانتصار النهائي لجبهة الحق على الجبهة الباطلة بظهور صاحب العصر والزمان (عج) .

واضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن الكيان الصهيوني لم يحقق أهدافه الميدانية ودخل في حرب مركبة معقدة، ويسعى من خلال الجمع بين العمليات الإرهابية والحرب النفسية إلى القضاء على قادة المقاومة ويريد أن يحول هزيمته الى النصر بهذه الطريقة.

وتابع قاليباف: ليس الكيان الصهيوني هو الذي له اليد العليا، ولكن بسبب الإخفاقات الكبيرة لهذا الكيان، أصبح وجوده في خطر، ومن باب اليأس وللتعويض عن إخفاقاته الاستراتيجية، اعتمد الأساليب التكتيكية المتمثلة في العمليات الإرهابية والنفسية.

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