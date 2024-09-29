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٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٣٢ ص

مجلس الشورى الإسلامي في عزاء الأمين العام لحزب الله اللبناني

مجلس الشورى الإسلامي في عزاء الأمين العام لحزب الله اللبناني

أقيم صباح اليوم مراسم عزاء في قاعة مجلس الشورى الاسلامي اثر استشهاد السيد حسن نصرالله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عقب استشهاد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان على يد الكيان الصهيوني المنبوذ، صباح اليوم (الأحد )، عقد مجلس الشورى الإسلامي جلسة مغلقة لاستعراض تطورات الأوضاع في المنطقة واستشهاد السيد حسن نصرالله.

في بداية الجلسة المغلقة لمجلس الشورى الإسلامي، نعى ممثلو المجلس استشهاد السيد حسن نصر الله.

وفي المبنى الخارجي لمجلس الشورى الإسلامي أيضاً، حداداً على استشهاد السيد حسن نصر الله، تم نصب الأعلام السوداء وعلم حزب الله اللبناني وصور الشهيد السيد حسن نصر الله في ممرات مجلس الشورى الإسلامي.

مجلس الشورى الإسلامي في عزاء الأمين العام لحزب الله اللبناني

/انتهى/

رمز الخبر 1949026

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