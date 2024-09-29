مجلس الشورى الإسلامي في عزاء الأمين العام لحزب الله اللبناني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عقب استشهاد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان على يد الكيان الصهيوني المنبوذ، صباح اليوم (الأحد )، عقد مجلس الشورى الإسلامي جلسة مغلقة لاستعراض تطورات الأوضاع في المنطقة واستشهاد السيد حسن نصرالله.

في بداية الجلسة المغلقة لمجلس الشورى الإسلامي، نعى ممثلو المجلس استشهاد السيد حسن نصر الله.

وفي المبنى الخارجي لمجلس الشورى الإسلامي أيضاً، حداداً على استشهاد السيد حسن نصر الله، تم نصب الأعلام السوداء وعلم حزب الله اللبناني وصور الشهيد السيد حسن نصر الله في ممرات مجلس الشورى الإسلامي.

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