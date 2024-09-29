وزارة الخارجية: استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم الدولية لن يمر دون عقاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضافت وزارة الخارجية في بيان ان الشهيد العظيم السيد حسن نصر الله، واصل الطريق المضيء لقادة المقاومة البارزين بمن فيهم الشهيد السيد عباس الموسوي وان ذكاءه مصحوبا بالشجاعة والبسالة، حوله الى قائد بصير ومناضل شجاع ومقدام، وكل كلمة وفعل له، هز البيت العنكبوتي للصهاينة المجرمين.

ونددت الخارجية الايرانية بالعمل الاجرامي للكيان الصهيون في العدوان على وحدة اراضي لبنان واعتبرت الحكومة الامريكية شريكة الجرائم وداعمة ومتعاونة مع الكيان الصهيوني في استمرار ارتكاب انواع الجرائم الدولية والاعمال الارهابية. ان تبعات ونتائج هذا الاجراء الارهابي الوحشي، يتحملها الكيان الصهيوني المجرم وحماته وعلى راسهم امريكا.

واكدت الموقف المبدئي والاستراتيجي لايران حكومة وشعبا هو الدعم الحازم والشامل للمقاومة في فلسطين ولبنان وارجاء منطقة غرب اسيا ضد المحتلين والمعتدين حتى انتهاء الاحتلال وتحقق حق تقرير المصير وقضية تحرير فلسطين والقدس الشريف.

واكدت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستستخدم جميع طاقاتها السياسية والدبلوماسية والحقوقية والدولية لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني في الاوساط الاقليمية والدولية، وستقف الى جانب فلسطين ولبنان لمعاقبة المعتدين.

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