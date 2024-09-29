عراقجي يناقش مع نظيره السوري اخر التطورات في غزة ولبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية السوري بسام الصباغ مع وزير الخارجية الإيراني عراقجي مساء السبت بالتوقيت المحلي، عقب استشهاد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني. وناقش الطرفان القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وهجمات الكيان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وحضر هذا اللقاء مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي المساعدان السياسيان والقانونيان لوزير الخارجية للشؤون الدولية.

والتقى عراقجي، السبت، بالتوقيت المحلي، عقب استشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وناقشا الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان.

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