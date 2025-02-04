شمخاني: إيران تدافع عن برنامجها النووي السلمي بكل قوتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام المستشار السياسي لقائد الثورة الاسلامية، مساء امس الاثنين بزيارة منظمة الطاقة الذرية للاطلاع على أحدث الإنجازات والإجراءات التي اتخذتها الصناعة النووية.

وعلى هامش زيارته لمعرض أحدث منجزات الصناعة النووية هنأ علي شمخاني الأعياد الشعبانية وعشرة الفجر وأكد على أهمية دور التقنية النووية في تنمية البلاد.

لماذا تصر إيران على تطوير التكنولوجيا النووية؟

وشدد شمخاني على أهمية تطوير التكنولوجيا النووية في البلاد، وقال: "إن معرفة وإبداع وإرادة الإيرانيين طورت التكنولوجيا النووية في بلادنا وإذا نظرنا عن كثب إلى هذه القضية، فسوف نفهم لماذا تعارض بعض الدول التقدم النووي الإيراني".

وتابع: "إن التكنولوجيا النووية لن تخلق قيماً كبيرة للبلاد في قطاع إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة فحسب، بل ستكون حاسمة وفعالة للغاية في مجالات مثل الزراعة والطب والأدوية وإدارة موارد المياه والبيئة".

وقال المستشار السياسي لقائد الثورة الاسلامية: "إن استقلال إيران العلمي في هذا المجال أثار قلق بعض القوى".

إيران تدافع عن حقوقها النووية بقوة

وفي إشارة إلى شفافية البرنامج النووي الإيراني والتزام البلاد بالتعهداتها الدولية، قال شمخاني: "إيران لم تسعَ قط إلى امتلاك أسلحة نووية ولن تفعل ذلك أبدا ومع ذلك، فهي تدافع عن حقوقها القانونية في الأبعاد السياسية والتقنية بكل ما أوتيت من قوة".

وأضاف: "نحن عازمون على الوقوف بوجه تجاوزات القوى العالمية التي تنتهك العهود وتتقاعس في إطار الدفاع عن مصالح الأمة الإيرانية وإجبارها على احترام الحقوق المشروعة للشعب الإيراني".

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