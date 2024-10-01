الرئيس الايراني يزور قطر غدا الاربعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس بزشكيان، سيغادر البلاد متوجها إلى قطر، الأربعاء، لعقد اجتماع ثنائي رسمي مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأيضاً للمشاركة في اجتماع منتدى حوار التعاون الآسيوي، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

وفي هذه الزيارة التي تستغرق يومين، والتي تتم بدعوة رسمية من أمير قطر، بالإضافة إلى اللقاء الثنائي، سيشارك من خلالها بزشكيان مع الشيخ تميم في حفل التوقيع على وثائق التعاون المشترك بين البلدين.

وفي اليوم الثاني من هذه الرحلة سيحضر الرئيس الايراني في الاجتماع التاسع عشر لحوار التعاون الآسيوي ويلقى كلمته ومن المحتمل أن يعقد اجتماعات مع بعض قادة ومسؤولي الدول المشاركة في المنتدى.

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