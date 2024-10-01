عارف: الاستراتيجية الرئيسية للسياسة الخارجية للحكومة الـ14 هي تعزيز التعاون مع دول الجوار والمنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس صباح اليوم (الثلاثاء) قبل مغادرته إلى أرمينيا للمشاركة في اجتماع رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفي مجموعة الصحفيين، إن التحدث مع بعض رؤساء وزراء الدول المشاركة في هذه القمة ومناقشة القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف، فضلا عن إدانة جرائم الكيان الصهيوني، من بين أهداف هذه الرحلة التي تستغرق يوما واحدا.

وأكد النائب الأول للرئيس: نحاول في هذه الرحلة تطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، وكذلك المشاركة في الأنظمة الإقليمية المشتركة والمتعددة الأطراف.

وأضاف: لقد اكتملت عملية عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاتفاقيات والمنظمات الإقليمية والدولية المهمة مثل شنغهاي وبريكس، وخلال رحلة اليوم إلى أرمينيا، نعلن عن اقتراح العضوية في أوراسيا، وهي تعتبر منظمة مهمة وسوق كبير في المجالات التجارية والاقتصادية.

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