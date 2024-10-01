حجة الإسلام ايجئي: الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدعم حركة المقاومة كما في السابق وهي مع المجاهدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام غلام حسين محسني ايجئي، رئيس السلطة القضائية، أثناء تعزيته باستشهاد السيد حسن نصر الله: إن هذا الكيان الصهيوني الغاصب تجاوز الخطوط الحمراء ودخل مرحلة جديدة من الأعمال الإجرامية.

وتابع: على الكيان الصهيوني أن يعلم أن حركة المقاومة وكل الباحثين عن الحرية في العالم يعلنون كراهيتهم لهذا الكيان.

وقال رئيس السلطة القضائية: المجاهدون في سبيل الله صابرون أكثر من ذي قبل. وعلى الكيان الإسرائيلي والنظام الأميركي أن يعلما أن علم المقاومة لن يسقط.

وأوضح: على الكيان الصهيوني وأمريكا المجرمة أن يعلما أنه سيتم الانتقام الشديد منهما ولا يتصوران أن المدرسة الثورية ستدمر بالاغتيالات والعمليات العسكرية والقنابل.

وقال ايجئي: الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدعم حركة المقاومة كما في السابق وهي مع المجاهدين.

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