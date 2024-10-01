استشهاد واصابة اشخاص في هجوم ارهابي شرق ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استشهد 4 اشخاص واصيب شخص اخر في أعقاب هجوم إرهابي في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران.

وقع الحادث في حفل خيري في مدرسة في منطقة بنت بمقاطعة نيك شهر، بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وقال حاكم مدينة نيك شهر مجيب حسني: "إن هذا الحادث الإرهابي وقع بإطلاق النار على سيارة بيجو على أشخاص شاركوا في حفل خیری في مدرسة محسني شيخان بنت في مدينة نيكشهر جنوب سيستان وبلوشستان.

واستشهد عبد الله كدخدائي، قائد قوات التعبئة في منطقة بنت في مدينة نيكشهر، ويوسف شيراني، موظف وزارة االتعليم ورئيس مجلس الشورى الإسلامي في مدينة بنت، وسيد جواد ساداتي، ومجيب بلوشي، جنديان لقوات الامن في المنطقة".

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