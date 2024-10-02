كيف غطت وسائل الإعلام العالمية الرد الإيراني على الكيان الصهيوني؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وسائل الإعلام العالمية وصفت عملية "الوعد الصادق2" بعنوانين مختلفة عن "الوعد الصادق1" وأخرى قالت بأن نيران صواريخ إيران البالستية أضاءت سماء تل أبيب.

وعلى سبيل المثال لا الحصر كتبت بعض وسائل الإعلام حول عملية "الوعد الصادق2" التالي:

قناة الجزيرة: على عكس الهجوم الإيراني السابق هاجمت إيران إسرائيل دون سابق إنذار ولهذا السبب كان لدى أميركا وحلفائها وقت أقل للتصدي واعتراض الصواريخ الإيرانية وكان صاروخ فتاح الفرط صوتي الورقة الرابحة في هذه العملية.

قناة سي ان ان: الفيديوهات الواردة تظهر سقوط صواريخ إيرانية على الكيان الإسرائيلي.

الغارديان: اطلقت إيران موجة من الصواريخ البالستية على الكيان الصهيوني بعد ساعات من التحذير الأميركي من أن طهران تخطط لهجوم وشيك.

قناة ان بي سي: نيران الصواريخ الإيرانية اضاءت سماء تل أبيب.

رويترز: دوت صفارات الانذار في جميع انحاء اسرائيل مع اطلاق الصورايخ البالتسية الايرانية وتم سماع صوت انفجار في القدس.

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