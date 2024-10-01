حرس الثورة: 90٪ من صواريخنا اصابت اهدافها في عمق الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان حرس الثورة الاسلامية: بعد الإعلان السابق، أبناءكم في الحرس الثوري الإسلامي، ووفقا للوعود التي قطعها المسؤولون في الجمهورية الإسلامية والقادة العسكريون؛ وبمساعدة القوات المسلحة في عملية الوعد الصادق 2 بنداء يا رسول الله (ص)

استهدفنا مراكز استراتيجية داخل الأراضي المحتلة بصواريخ من صنع أبناء إيران الإسلامية.

في هذه العملية بعض القواعد الجوية والرادارية؛ مراكز التآمر والتخطيط للإرهاب ضد قادة المقاومة، وخاصة الشهيد إسماعيل هنية والقائد العام لحزب الله اللبناني الشهيد حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله، والقادة العسكريون في حزب الله و المقاومة الإسلامية في فلسطين وقادة الحرس الثوري.

وعلى الرغم من أن هذه المنطقة كانت محمية بأنظمة الدفاع الأكثر تقدمًا وضخامة، إلا أن 90٪ من الصواريخ أصابت الأهداف بنجاح، واصيب الكيان الصهيوني بالرعب من النجاح الاستخباراتية والعملياتية للجمهورية الإسلامية.

إن هذه العملية تمت في إطار حق الدفاع المشروع واستناداً إلى القوانين الدولية، وأي غباء من العدو سيتم الرد عليه بطريقة مدمرة وتبعث على الندم.