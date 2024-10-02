الحكومة الايرانية: الهجوم على "اسرائيل" جاء دفاعا عن شعبنا ومصالحنا الوطنية وفقا للقوانين الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية اليوم الاربعاء: "ان عملية الوعد الصادق 2 تمت في إطار المصالح الوطنية ووفق القواعد الدولية".



وأضافت مهاجراني: "كانت هذه العملية ناجحة....رغم أن وسائل إعلام العدو روجت لفشل هذه العملية، وبالطبع فإن هذه المزاعم من قبل العدو طبيعية"، وقالت: "نحن نقدر القوات المسلحة على قيامها بهذه العملية المشرفة".



واوضحت مهاجراني: "في اجتماع اليوم تم عرض تقرير الهجمات الليلة البارحة، كما ناقشنا استعدادات الإدارات المختلفة في هذا الشأن".



واكدت المتحدثة باسم الحكومة: "أن ما حدث كان دفاعاً عن الشعب الايراني ومواقفنا كانت دائماً سلمية، ولكن إذا تجاوز أحد خطوطنا الحمراء، فنحن سنرد عليه بقوة".



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