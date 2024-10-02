القوات المسلحة اليمنية تستهدف عمق الكيان الصهيوني بـ3 صواريخ مجنحة من طراز قدس5

وأفادت وكالة مهر للانباء، انها اصدرت القوات المسلحة اليمنية اليوم الاربعاء بيانا بشان استهداف عمق الكيان الصهيوني، جاء في نص البيان:



بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم



انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعما للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية

نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفتْ مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة نوع قدس5



وقدْ تمكنت الصواريخ من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم العدو عن نتائج العملية.



إن القوات المسلحة اليمنية تبارك عملية الوعد الصادق الإيرانية الثانية ضد العدو الإسرائيلي وتؤكد استعدادها للمشاركة في أية عمليات عسكرية مشتركة ضد العدو الإسرائيلي انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني وردا على أي عدوان إسرائيلي يطال جبهات الإسناد.



وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أن استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار وأنها لن تتردد بعون الله تعالى في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان.



والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير



عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة



صنعاء 29 ربيع أول 1446للهجرة

الموافق للـ 2 أكتوبر 2024م



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