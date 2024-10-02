وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الهجوم الصاروخي الإيراني الذي نفذته إيران أمس ضد الكيان الصهيوني أظهر أن مقر جهاز التجسس التابع للموساد تم بناؤه في منطقة مدنية بالكامل خلافا للادعاءات المتكررة لمسءولي الكيان الصهيوني بشأن استخدام حماس وحزب الله المدنيين كدروع بشرية.

وهذا وقد قال مراسل CNN الذي كان يقف أمام مقر الموساد: "مقر الموساد كان هدفا للهجوم الصاروخي الإيراني وهو يقع شمال تل أبيب وفي منطقة مكتظة بالسكان".

ومن جانبها قناة روسيا اليوم قالت من خلال نشر فيديو لتصريحات سابقة لمسؤولين صهيونيين بعد استهدافهم أماكن غير عسكرية في غزة ولبنان ادعوا أن حماس وحزب الله يستخدمان المدنيين كدروع بشرية. حيث تساءلت القناة في تقرير لها "الدروع البشرية جيدة فقط عندما تستخدمها إسرائيل"

وقد ادعى رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في هذا الفيديو قائلا: "لدي رسالة لشعب لبنان حرب إسرائيل ليست معكم بل مع حزب الله". إن حزب الله يستخدمكم كدروع بشرية منذ سنوات إنها تضع صواريخ في غرف معيشتكم وصواريخ في مرائبكم".

/انتهى/