استقبال رسمي للرئيس الايرني من قبل أمير قطر

وافادت وكالة مهر للانباء، انه استقبل "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني"، أمير قطر، مساء اليوم الأربعاء، في الديوان الأميري بدولة قطر، رسميا الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، الذي يزور الدوحة على رأس وفد اقتصادي وسياسي رفيع المستوى.

وفي مراسم الاستقبال الرسمية، وبعد عزف النشيد الوطني والتقاط الصور التذكارية لرئيسي إيران وقطر، تم التعريف بأعضاء الوفدين الرفيعي المستوى من البلدين.

ومباشرة بعد مراسم الاستقبال لأمير قطر، سيعقد الوفدان رفيعا المستوى من البلدين محادثات ثنائية ثم سيلتقي رئيسا البلدين ببعضهما البعض على انفراد.

كما سيتم التوقيع على الوثائق المهمة للتعاون الثنائي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقطر من قبل كبار المسؤولين في إيران وقطر بحضور رئيسي البلدين، وفي النهاية سيوضح أمير قطر والرئيس الايراني نتائج المشاورات والمحادثات الثنائية في مؤتمر صحفي.