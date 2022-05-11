  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١١‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١١:٠٣ ص

في زيارة تستغرق ليوم واحد؛

أمير قطر يتوجه إلى طهران غدا بدعوة رسمية من الرئيس الإيراني

أمير قطر يتوجه إلى طهران غدا بدعوة رسمية من الرئيس الإيراني

يتوجه أمير قطر إلى طهران غدا على رأس وفد سياسي - اقتصادي رفيع المستوى بدعوة رسمية من الرئيس الايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيتوجه إلى طهران غدا على رأس وفد سياسي اقتصادي رفيع المستوى بدعوة رسمية من الرئيس الايراني سيد إبراهيم رئيسي.

من أهم برامج هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا تشمل الاستقبال الرسمي والمحادثات الثنائية بين رئيسي الدولتين والتشاور مع وفود رفيعة من البلدين والمؤتمر الصحفي للرئيس الايراني وأمير قطر.

وجدير بالذكر أن الرئيس الايراني زار قطر في وقت سابق بدعوة رسمية من أمير قطر وحضر قمة الدول المصدرة للغاز، والتي تم خلالها التوقيع على 14 وثيقة تعاون بين إيران وقطر من قبل مسؤولي البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1923668
https://ar.mehrnews.com/news/1923668/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 9 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات