أمير قطر يتوجه إلى طهران غدا بدعوة رسمية من الرئيس الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيتوجه إلى طهران غدا على رأس وفد سياسي اقتصادي رفيع المستوى بدعوة رسمية من الرئيس الايراني سيد إبراهيم رئيسي.

من أهم برامج هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا تشمل الاستقبال الرسمي والمحادثات الثنائية بين رئيسي الدولتين والتشاور مع وفود رفيعة من البلدين والمؤتمر الصحفي للرئيس الايراني وأمير قطر.

وجدير بالذكر أن الرئيس الايراني زار قطر في وقت سابق بدعوة رسمية من أمير قطر وحضر قمة الدول المصدرة للغاز، والتي تم خلالها التوقيع على 14 وثيقة تعاون بين إيران وقطر من قبل مسؤولي البلدين.

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