انطلاق مراسم تأبين الشهيد نصرالله وصلاة الجمعة بإمامة قائد الثورة بمشاركة حشود غفيرة في مصلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم فتح ابواب مصلى الامام الخميني(رض) امام المواطنين الايرانيين في طهران منذ الساعة الخامسة صباحا لإقامة مراسم تكريم للامين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله واقامة صلاة الجمعة بإمامة آية الله السيد علي الخامنئى وبدأ قبل قليل المراسم بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

من المقرر أن تنطلق مراسم تأبين الشهيد السيد حسن نصر الله والقائد في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان في الساعة 10:30 بتوقيت طهران في المصلى الامام الخميني بطهران.

ومن المقرر أن يؤم قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صلاة الجمعة بعد المراسم.

استشهد الأمين العام لحركة المقاومة الإسلامية اللبنانية حزب الله السيد حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية على ضاحية بيروت في 27 سبتمبر.

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