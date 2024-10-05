صادرات الأدوية الايرانية تنمو بنسبة 19% خلال 6 اشهر من العام الحالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اليوم السبت، نشرت الجمارك الإيرانية أداء 345 شركة أدوية في مجال التجارة الخارجية، بما في ذلك الاستيراد والتصدير، في النصف الأول من العام الحالي، والذي يشمل إنتاج الأدوية والمكملات الغذائية والمواد الخام الدوائية.

وقد استوردت شركات الأدوية في الأشهر الستة الأولى من العالم الايراني إجمالي 54800 طن من البضائع بقيمة مليار و100 مليون دولار إلى البلاد، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 3.76% في الوزن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومن حيث القيمة فقد ارتفعت بنسبة 4.5%.

كما يوضح هذا التقرير عن صادرات شركات الأدوية أنه خلال الستة أشهر الأولى من العام الايراني الحاليـ بلغت نسبة واردات هذه الشركات نحو 30 في المائة من إجمالي الوزن و3.41 في المائة من قيمة إجمالي واردات البلاد.

وبلغت حصة صادرات شركات الأدوية هذه من إجمالي صادرات البلاد حوالي 700% من حيث الوزن و4100% من حيث القيمة.

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