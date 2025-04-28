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٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٥٨ ص

إيران تصدر أدوية بقيمة 84 مليون دولار إلى 40 دولة

إيران تصدر أدوية بقيمة 84 مليون دولار إلى 40 دولة

أعلن رئيس المديرية العامة للصادرات في هيئة الغذاء والدواء الإيرانية، عن زيادة صادرات الأدوية المنتجة محليا بنسبة 30 بالمئة، قائلا: إن القيمة الإجمالية للأدوية المصدرة العام الماضي تجاوزت 84 مليون دولار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن إدارة الغذاء والدواء، أضاف سعيد معبودي، في إشارة إلى القدرات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد في مجال إنتاج الأدوية: "إن الصادرات في صناعة الأدوية الإيرانية من خلال برنامج محدد ومستهدف يعتمد على القدرات الموجودة، بالإضافة إلى كسب النقد الأجنبي وديناميكية الاقتصاد، يمكن أن تغطي تكاليف شراء المواد الخام لإنتاج الأدوية وخفض السعر النهائي".

وصرح معبودي قائلاً: "في مجال تصدير الأدوية، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية (الرقابة والتوجيه القائم على القواعد) لدول المقصد، تُعتبر المنافسة مع المنتجات المستوردة أحد التحديات الرئيسية. ومع ذلك، فإن الأدوية الإيرانية قادرة على منافسة الأدوية الأوروبية والهندية من حيث السعر والجودة".

وأشار معبودي إلى أن الأدوية الإيرانية تصدر إلى أكثر من 40 دولة، وقال: "سلطنة عمان والعراق وروسيا وأفغانستان والإمارات العربية المتحدة وطاجيكستان هي أهم وجهات التصدير الإيرانية في مجال الأدوية".

وأضاف: إن دعم شركات الأدوية بهدف تطوير الصناعة الدوائية وتعزيز حضور الدولة في الأسواق العالمية يعد من السياسات الأساسية لهيئة الغذاء والدواء.

/انتهى/

رمز الخبر 1957245

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