عراقجي: دماء سيد المقاومة وسائر شهداء فلسطين ولبنان ستقوي شجرة المقاومة وتحقق النصر النهائي

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية "سيد عباس عراقجي، استقبل في مبنى سفارة الجمهورية الاسلامية بدمشق اليوم السبت، جمعا من قياديي فصائل المقاومة الفلسطينية؛ حيث جرى تبادل العزاء باستشهاد السيد حسن السيد نصرالله، والتركيز على الدور الاساسي لحزب الله وأمينه العام (الشهيد) في دعم فلسطين والقدس.

واشاد قادة الفصائل الفلسطينية، في هذا اللقاء، بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة للمقاومة المشروعة للشعوب الاقليمية ضد الكيان الصهيوني.

كما اكدوا على احقية المواقف المشروعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد العدوان الصهيوني وممارسته الارهابية.

الى ذلك، تحدث عراقجي عن استشهاد الأمين العام لحزب الله وغيره من قادة المقاومة، مذكّراً بأن "هذه الخسارة ستؤثر بالتأكيد على استقرار وقوة المقاومة وحزب الله".

واستطرد وزير الخارجية : لكننا على ثقة بأن دماء الشهيد نصر الله شهيد القدس وفلسطين، ودماء سائر شهداء المقاومة في فلسطين ولبنان ستقوي شجرة المقاومة، وستحقق النصر النهائي على العدو الصهيوني.

وتحدث عراقجي في هذا اللقاء ايضا، حول "الرسالة الواضحة" لزيارته الاخيرة إلى لبنان وسوريا والتصريحات الرسمية التي ادلى بها سماحة قائد الثورة الاسلامية في خطبة "جمعة النصر" امس؛ مشددا على استمرار السياسات المبدئية للجمهورية الاسلامية بهدف دعم القضية الفلسطينية والقدس الشريف، والدفاع الشامل عن المقاومة في المنطقة ضد كيان الاحتلال.