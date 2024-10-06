الصحة اللبنانية: 23 شهيدا و 93 جريحا حصيلة غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع على لبنان، مرتكباً مزيداً من المجازر باستهدافه القرى والبلدات في الجنوب والبقاع، والضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي آخر اعتداءاته لليوم جنوبي لبنان، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات متتالية على رب ثلاثين.

كما أغارت مسيّرة إسرائيلية 3 مرات على ساحة بلدة دبين، حيث تمنع اقتراب الصليب الأحمر إلى المكان المستهدف.

وطال القصف المدفعي الإسرائيلي علما الشعب والناقورة والطيبة.

في غضون ذلك، أعلنت الهيئة الصحية الإسلامية استشهاد 3 مسعفين من طواقمها في غارات استهدفت مراكز الهيئة في جويا ومجدل زون وعيناتا.

أمّا في البقاع، فقد استهدف الاحتلال بغارة بلدة دورس جنوبي مدينة بعلبك، كما استهدفت غارة مدينة بعلبك وسط تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض جداً فوق المدينة.

واستهدفت غارة أيضاً بلدة سرعين جنوبي قضاء بعلبك، فيما استهدفت غارات إسرائيلية حي الواد في مدينة بعلبك وبلدتي طاريا وبريتال.

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