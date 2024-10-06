العميد نقدي: سنتقدم بالشكوى ضد امريكا بسبب عدم التزامها بمعاهدة الجزائر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد محمدرضا نقدي الذي يتولى ايضا مسؤولية تنظيم المسيرات لـ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 ‘يوم الطالب’ و’اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي’ في إيران/ قال: في 4 نوفمبر لهذا العام، سيتقدم الشعب الإيراني بشكوى ضد النظام الأمريكي بسبب نهب الثروات الايرانية التي سرقها ونقلها نظام الشاه البائد وعائلة بهلوي إلى الولايات المتحدة، والتي كانت من المفترض ان تعيدها الولايات المتحدة الى ايران على اساس معاهدة الجزائر".

وأشار نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الى ان الولايات المتحدة لم تعيد هذه الاموال الى ايران وقال: "سيتم بث الوثائق التي تكشف عنها الطلاب من وكر التجسس الامريكي(السفارة الامريكية) في الإذاعة والتلفزيون ليتعرف الجيل الجديد على خيانات أمريكا وفلسفة الحركة الطلابية للتغلب على وكر التجسس".

يذكر انه قبل 44 عامًا في مثل يوم (4 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 1978) قام طلاب المدارس في إيران بتنظيم وقفة احتجاجية في حرم ‘‘جامعة طهران’’ ضد حكومة ‘‘بهلوي’’، واستشهد 56 منهم وأصيب مئات آخرين في هجوم قوات الأمن وتم تسمية هذا اليوم بـ‘‘يوم الطالب’’. وسبب تسمية هذا اليوم بـ‘‘اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي’’ يعود إلى استيلاء مجموعة من الطلاب الجامعيين في إيران على وكر التجسس الأمريكي (السفارة الأمريكية سابقًا)، في مثل هذا اليوم في العام 1979، احتجاجًا على المؤامرات الأمريكية ضد الثورة الإسلامية.

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