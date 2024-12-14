العميد نقدي: أمريكا والكيان الصهيوني ارتكبا جرائم غير مسبوقة في التاريخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار العميد محمد رضا نقدي، في الحفل الختامي لفعالية إنتاج المحتوى الرقمي الـ6 للقوات التعبئة التي أقيمت في قاعة جهل سرا في مصلى طهران، إلى أن الشهداء مهدوا الطريق لـلتقدم والتطور بدمائهم الطاهرة، مضيفا: إن الحرب والمواجهة الكبرى لها عدة طبقات، طبقة تكتيكية وطبقة استراتيجية، الطبقة الاستراتيجية أهم من الطبقة التكتيكية؛ لكنها الطبقة الأعمق في المجال الأيديولوجي.

وتابع العميد نقدي: الشهداء والمقاومون في غزة ولبنان وفلسطين انتصروا على العدو في أعمق ساحة المعركة بصمودهم وصبرهم ومثابرتهم ودماءهم الطاهرة.

وفي إشارة إلى حقبة ما بعد الليبرالية، قال: الشهداء هدموا قصور الغرب وفتحوا الطرق وهزموا أعمق طبقات معركة العدو. ولذلك فإن الساحة الآن بين أيديكم انتم النخبة الشبابية الثورية والباسيجية؛ لذلك، يجب على الأميركيين اليوم أن يخافوا من ظلهم.

وأشار إلى أن العدو فشل في التفكير، وأضاف: أمريكا والكيان الصهيوني ارتكبا جرائم غير مسبوقة في التاريخ. وحتى المغول وصدام وهتلر ونابليون لم يرتكبوا مثل هذه الجرائم؛ لقد دمروا جامعات غزة ومدارسها ومستشفياتها وهذه الجرائم ثمرة الفكر الليبرالي.

وأكد أن الطبقة الأهم في المعركة هي إنتاج نخبة وشباب قادرين، مذكّراً: لقد فشل تفكير العدو. لقد تم تنفيذ أفكار العدو في غزة، وغزة المدمرة أصبحت الآن نتاج الحضارة الغربية، بحجة الدفاع المشروع عن نفسهم . لكن المقاومة اصبحت اقوى بصمودها ومثابرتها.

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