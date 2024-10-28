قائد الثورة يدون تعليقا على كتاب احداث اقتحام وكر التجسس الامريكي

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه على اعتاب حلول الذكرى السنوية لاقتحام وكر التجسس الامريكي في طهران (4 تشرين الثاني / نوفمبر 1979 م)، سيصدر الاربعاء المقبل تعليق لسماحة قائد الثورة على هذا الكتاب، وهو من اصدارات "مركز الدراسات والابحاث السياسية" في ايران - شتاء 2023م.

كتاب محطة في شارع روزفلت، يقدّم اطلالة شاملة وقائمة على الوثائق والمستندات، حول العلاقات الايرانية - الامريكية منذ تاريخ اقتحام سفارة الاخيرة من قبل طلاب الجامعات الايرانية ابان انتصار الثورة الاسلامية (1979)، حتى تاريخ تحرير الرهائن الامريكيين بقرار الامام الخميني رضوان الله عليه (20 يناير 1981).

علما ان سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى الخامنئي، يؤكد على توعية جيل الشباب في ايران بشأن الوثائق والمستندات المتعلقة بحادث اقتحام وكر التجسس الامريكي، وضرورة دمجها في الكتب الدراسية.