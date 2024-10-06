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٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:٤٥ م

السيد الحكيم يبحث مع السفير الايراني لدى العراق تطوارت غزة ولبنان

السيد الحكيم يبحث مع السفير الايراني لدى العراق تطوارت غزة ولبنان

بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق السيد عمار الحكيم مع السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، تطورات المشهد السياسي في المنطقة والتصعيد الخطير في غزة ولبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق السيد عمار الحكيم في لقاء مع السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، "أهمية تضافر جهود الجميع لإيقاف هذه الحرب التي يسعى الكيان الإسرائيلي لتوسيع دائرتها".

وشدد أيضا على إغاثة النازحين وتكثيف الجهود في المجال الإنساني، ودعا لمسارات متعددة في هذا الإتجاه رسمية وغير رسمية، كما أشاد بجهود الحكومة العراقية والعتبات المقدسة والمؤسسات السياسية والاجتماعية التي لبت نداء المرجعية الدينية العليا في المسار الإغاثي، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة للشعب العراقي في هذا المجال.

ودعا السيد الحكيم أيضا للتحرك على عقد اجتماعات لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وكل المنظمات الدولية للضغط باتجاه إيقاف الحرب وتطبيق القوانين والقرارات الدولية ومخرجات الشرعية الدولية على الكيان الإسرائيلي الغاصب.

رمز الخبر 1949308

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