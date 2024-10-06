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٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٠١ م

متحدث لجنة الامن القومي: الاجهزة الايرانية تتمتع بالجهوزية القتالية والدفاعية للتصدي لأي تهديد

متحدث لجنة الامن القومي: الاجهزة الايرانية تتمتع بالجهوزية القتالية والدفاعية للتصدي لأي تهديد

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوری الإسلامي الايراني "ابراهيم رضائي، جاهزية إيران العالية للرد بقوة وسرعة وحسم على أي تهديد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رضائی الیوم الاحد فی تصریح للصحفیین : خلال جلسة لجنة الأمن القومي النيابية اليوم، قدم ممثلو مختلف المؤسسات الحكومية توضيحات حول مستوى استعدادهم لمواجهة تهديدات العدو.

وأضاف : لحسن الحظ، إن الأجهزة المختلفة لديها الجاهزية القتالية والدفاعي اللازمة لمواجهة أي تهديد، واليوم نشهد أعلى مستوى من هذا الاستعداد.

كما تحدث هذا المسؤول البرلماني عن الخيارات التي تواجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة التهديدات، وقال : في هذا الاجتماع تم التأكيد على أن هذه الخيارات متنوعة وأن ردود إيران ستجعل العدو يندم على فعلته بالتأكيد.

رمز الخبر 1949312

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