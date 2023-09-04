عضو كتلة الوفاء للمقاومة: تحقيق أهداف محور المقاومة بات قريباً أكثر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة على أنّ محور المقاومة أرسل بالأمس رسائل مهمّة وكبيرة للعدو الصهيوني ولأدواته أينما كانوا، من خلال تأكيد قيادات هذا المحور على التنسيق والترابط في ما بينها لمواجهة هذا العدو، وتقييمها لما يجري من مستجدات في الموضوع السياسي والعسكري والأمني ليس في لبنان والداخل الصهيوني فحسب، بل على مستوى المنطقة بأكملها، وهذا يؤكد أن المحور على جهوزية تامة لاتخاذ القرار المناسب في اللحظة المناسبة.

وخلال رعايته حفل افتتاح معرض القرطاسية السنوي ومكتبة إعارة الكتب المدرسية الذي يقيمه حزب الله في مجمع الإمام الحسين (ع) بمدينة صور، لفت عز الدين إلى أن محور المقاومة اليوم بات قويًا جدًا، وباتت أهدافه قريبة التحقق أكثر من أي وقت مضى لا سيما لناحية زوال الكيان المؤقت، والذي يساعد في ذلك الصهاينة أنفسهم نتيجة التخبط والانقسام الحاصل داخل هذا الكيان.

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