الأدميرال السياري يعلن عن انضمام المدمرة تفتان إلى البحرية العسكرية للجيش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر نائب منسق البحرية في الجيش أننا أطلقنا على المدمرة الأولى للبحرية اسم جماران وقال: بعد جماران أنتجنا دماوند وسهند ودنا، وفي المستقبل ستضاف المدمرة تفتان إلى البحرية أيضًا.

وشارك الادميرال سياري رئيس الأركان ونائب منسق الجيش اليوم (الاثنين) في الجلسة النظرية الـ 23 لمجلس الشهيد صياد شيرازي للتعليم الحربي والتي عقدت بحضور طلبة جامعة الشهيد ستاري للطيران.

وقال الادميرال سياري بعد انتصار الثورة الإسلامية المجيدة، حققنا تقدماً وإنجازات جيدة في البحرية، تم تحقيقها في مختلف القطاعات من بناء الغواصات بمختلف فئاتها ومعداتها ومدمراتها وقاذفات الصواريخ والدعم الثقيل و سفن الدعم الخفيف والقوارب وجميع أنواع المروحيات السطحية وتحت السطحية والمناطيد والأنظمة، بما في ذلك صواريخ أرض-بحر وغيرها من الطائرات بدون طيار ومنشآت الصواريخ.

وأكد الأدميرال سياري: تم اختيار أسماء مدمرات البحرية من قمم إيران الشهيرة ومنصات إطلاق الصواريخ من الشاهنامه وسفن الدعم من الجزر الإيرانية.

وذكر نائب منسق البحرية في الجيش أننا أطلقنا على أول مدمرة تابعة للبحرية اسم جماران وقال: بعد جماران أنتجنا دماوند وسهند ودنا، وفي المستقبل ستضاف المدمرة تفتان إلى البحرية أيضا.

وأوضح الأدميرال السياري أن هناك اليوم قدرة عالية في القوات البحرية للجيش وأكد: ليس لدينا مشكلة في صناعة المدمرات ونستطيع أن نبنيها لأن قواتنا قادرة جداً ومبدعة.

/انتهى/