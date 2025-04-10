اللواء موسوي: تجهيزاتنا الدفاعية تُنتج على يد شبابنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء عبد الرحيم موسوي اليوم الخميس وهو يتحدث في مراسم الذكرى السنوية الـ 26 لاستشهاد الفريق صياد شيرازي، ان الشهيد صياد شيرازي كان في فترة الدفاع المقدس واحدا من ابرز القادة وقد سُجلت العديد من الفتوحات الكبرى باسمه.

وعدّد خصائص الشهيد صياد شيرازي بما فيها الاخلاص والبصيرة والرؤية المستقبلية والاشراف على القضايا العسكرية والمناداة بالوحدة.

وقال في جانب اخر انه بفضل النظام الاسلامي وقيادة الامام الخميني (رض) وقائد الثورة، فانه يتم اليوم انتاج كل ما نحتاجه من اجل الدفاع على يد شباننا.

واكد ان حُسن ذلك يكمن في اننا لا نعول على اي دولة خارج الحدود الايرانية فضلا عن اننا نقوم بتعريف وتصنيع واستخدام هذه التجهيزات بما يتناسب مع احتياجاتنا.