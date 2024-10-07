إيران تدين العدوان العسكري الصهيوني على سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشدة العدوان العسكري للكيان الصهيوني في سوريا، ودعا إلى تحرك جدي على المستويين الإقليمي والدولي لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة كيان الاحتلال.

واشار بقائي إلى استمرار الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة، والعدوان الواسع النطاق على لبنان، والهجمات العسكرية المتكررة على سوريا من قبل كيان الاحتلال، واستمرار هذا الوضع وتقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمام دعاة الحرب الصهيونية وعواقبها الخطيرة على السلام والأمن الدوليين.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اعتداءات كيان الاحتلال على الدول الإسلامية والعربية دليلاً على النزعة العدوانية والتوسعية المتأصلة في هذا الكيان، وشدد على مسؤولية الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية الداعمة للكيان في ارتكاب أعمال ضد المجتمع الدولي.

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